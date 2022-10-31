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В Архангельской области контрактник переехал на Камазе колонну срочников
В трагедии погибли двое военнослужащих
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В Архангельской области по неизвестной причине контрактник совершил наезд на колонну срочников, управляя армейским КамАЗом. Во время инцидента пострадало двадцать военнослужащих.

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Одиннадцать человек получили несмертельные телесные повреждения, им была оказана необходимая медицинская помощь. Двоих срочников спасти не удалось, один погиб на месте, второй на следующий день в госпитале. Минобороны пока не прокомментировало ситуацию. По факту происшествия проводится проверка.

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К сожалению, инциденты, при которых призывники гибнут во время срочной службы изредка, но случаются. И каждый раз это не только вызывает соответсвующие вопросы к руководству военских частей, но и заставляет задуматься о системных изменениях в Вооруженных Силах, направленных на то, чтобы трагедии, подобные этой, не могли произойти в принципе.

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#архангельская область #срочная служба
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