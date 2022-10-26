Майнинг на перспективу — лотерея

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Сегодня стартовала основная сеть (mainnet) монеты Pinkchain (PINK), позиционирующей себя в качестве замены Ethereum. Добыча блоков PINK реализована с использованием PoW-алгоритма Ethash. Сообщается, что монета прошла аудит в компании Cyberscope, которая проверила уже более 750 криптовалютных проектов.

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Пулы майнинга уже доступны. Для создания кошелька в браузер необходимо загрузить дополнение Metamask, в нем нажать "добавить сеть" и ввести следующие параметры:

Имя сети: PinkChain

PinkChain Новый URL-адрес RPC: https://rpc.pinkscan.org/

https://rpc.pinkscan.org/ ID цепочки: 10100

10100 Символ валюты: PINK

PINK URL-адрес проводника блоков: https://pinkscan.org/

После чего можно скопировать адрес и вставить его в конфигурационный файл программы для майнинга.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

К сожалению бирж, на которых можно продать "накопанное", пока нет, но они, возможно, когда-нибудь появятся. А пока сеть не слишком загружена, можно "помайнить" на перспективу, но это своего рода лотерея. Если монета "выстрелит", то можно получить неплохой "профит". В противном случае время будет потрачено впустую.