Сегодня стартовала основная сеть (mainnet) монеты Pinkchain (PINK), позиционирующей себя в качестве замены Ethereum. Добыча блоков PINK реализована с использованием PoW-алгоритма Ethash. Сообщается, что монета прошла аудит в компании Cyberscope, которая проверила уже более 750 криптовалютных проектов.
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Пулы майнинга уже доступны. Для создания кошелька в браузер необходимо загрузить дополнение Metamask, в нем нажать "добавить сеть" и ввести следующие параметры:
- Имя сети: PinkChain
- Новый URL-адрес RPC: https://rpc.pinkscan.org/
- ID цепочки: 10100
- Символ валюты: PINK
- URL-адрес проводника блоков: https://pinkscan.org/
После чего можно скопировать адрес и вставить его в конфигурационный файл программы для майнинга.
К сожалению бирж, на которых можно продать "накопанное", пока нет, но они, возможно, когда-нибудь появятся. А пока сеть не слишком загружена, можно "помайнить" на перспективу, но это своего рода лотерея. Если монета "выстрелит", то можно получить неплохой "профит". В противном случае время будет потрачено впустую.