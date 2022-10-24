Но не все согласятся столько ждать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Криптозима только начинается, и стоимость видеокарт в ближайшем будущем может упасть на порядки. Пока же цены все еще располагаются на запредельно высоком уровне.

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В особенности это касается новинки в лице RTX 4090. Казалось бы, высокий прайс должен был привести к сверхдолгой окупаемости данной видеокарты. Однако, судя по статистике ресурса whattomine, RTX 4090 — единственный GPU, который в теории может окупиться.

Все остальные видеокарты "копают" стабильно в минус. На "дне доходности" находятся RTX 3080 / Ti и RTX 3090 / Ti, не так давно приносившие майнерам максимальный "профит". Теперь же для генерации новых монет нужно не только тратить электроэнергию, но и каждый месяц дополнительно "вносить" около 550 рублей. Соответственно, ни о какой окупаемости речи не идет.

RTX 4090, в отличие о своих собратьев, показывает невероятно высокую производительность на алгоритме CryptoNightGPU. Это позволяет ей приносить почти 100 рублей чистого дохода в месяц. С учетом текущих розничных цен на новинку, окупаемость RTX 4090 превосходит 130 лет.

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К сожалению, в отличие от майнинга, гейминг не позволяет покрыть часть расходов на покупку видеокарты. Но, глядя на удручающие показатели прибыльности, игроки, имеющие RTX 4090, вряди от этого сильно расстроятся.