В прошлом году в тренд вышли так называемые NFT — права собственности на какой-либо цифровой актив, записанные в блокчейне. NFT быстро обрели популярность, и публика ринулась массово скупать их в надежде разбогатеть.
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После спада на рынке криптовалют токены NFT мгновенно обесценились, разоряя владельцев.
Так, популярный зарубежный ютубер Логан Пол приобрел вышеуказанное изображение за 11623000 долларов. На данный момент его стоимость оценивается в 6 долларов. Таким образом, Пол потерял на своей "инвестиции" более 700 миллионов в рублевом эквиваленте.
Некоторые отмечают забавное сходство персонажа с основателем Ethereum Виталиком Бутериным. Другие видят в нем знаменитого российского ремонтника VIK-on. Впрочем, сходство обоих в реальности действительно присутствует.