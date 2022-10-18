Цена токена рухнула в 1937166.66667 раз

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

4090 в XPERT.RU дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU дешево, надо брать

3080 Ti очень дешево в Ситилинке

3080 Ti очень дешево в Ситилинке

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В прошлом году в тренд вышли так называемые NFT — права собственности на какой-либо цифровой актив, записанные в блокчейне. NFT быстро обрели популярность, и публика ринулась массово скупать их в надежде разбогатеть.

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После спада на рынке криптовалют токены NFT мгновенно обесценились, разоряя владельцев.

Так, популярный зарубежный ютубер Логан Пол приобрел вышеуказанное изображение за 11623000 долларов. На данный момент его стоимость оценивается в 6 долларов. Таким образом, Пол потерял на своей "инвестиции" более 700 миллионов в рублевом эквиваленте.

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Некоторые отмечают забавное сходство персонажа с основателем Ethereum Виталиком Бутериным. Другие видят в нем знаменитого российского ремонтника VIK-on. Впрочем, сходство обоих в реальности действительно присутствует.