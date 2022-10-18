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Зарубежный ютубер купил NFT за 11 миллионов долларов, сегодня его стоимость составляет 6 долларов
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В прошлом году в тренд вышли так называемые NFT — права собственности на какой-либо цифровой актив, записанные в блокчейне. NFT быстро обрели популярность, и публика ринулась массово скупать их в надежде разбогатеть.

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После спада на рынке криптовалют токены NFT мгновенно обесценились, разоряя владельцев.

Так, популярный зарубежный ютубер Логан Пол приобрел вышеуказанное изображение за 11623000 долларов. На данный момент его стоимость оценивается в 6 долларов. Таким образом, Пол потерял на своей "инвестиции" более 700 миллионов в рублевом эквиваленте.

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Некоторые отмечают забавное сходство персонажа с основателем Ethereum Виталиком Бутериным. Другие видят в нем знаменитого российского ремонтника VIK-on. Впрочем, сходство обоих в реальности действительно присутствует.

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