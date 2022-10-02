Практически безвозмездно, то есть, даром.

Со спадом "майнингового угара" на улице геймеров наступил долгожданный праздник. "Вторичка" продолжает наполняться видеокартами с ферм, оказывая давление на весь рынок. Что на руку разумным геймерам, которые начали присматривать себе новую видеокарту из Китая по очень "вкусной" цене.

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За 18783 рубля нам теперь доступна GeForce RTX 3050, которую не касалась рука грязного майнера. В начале этого года DNS разыгрывал данные карты в своей лотерее, и счастливчики получали возможность купить их по 45 тысяч рублей. Теперь несправедливости положен конец, отныне любой может приобщиться к "лучам" и DLSS, "отсыпав" вполне скромную сумму.

Обладателям 2K мониторов приглянется GeForce RTX 3060 Ti, которая существенно быстрее RTX 3050. 29838 рублей — это далеко не 100 тысяч, как она стоила ранее. Многие опасаются памяти Hynix, которую устанавливали именно на 3060 Ti. В таком случае можно взять RTX 3070, правда придется доплатить несколько тысяч рублей сверху.





Для истинных "пекабояр" компания Colorful подготовила ультимативный вариант — RTX 3090 Vulcan. Знаменитый и многими горячо любимый Vulcan практически не уступает модели FTW3 от EVGA, а стоит гораздо дешевле, всего 63117 рублей. 4K-гейминг на "ультра" в последние ААА-проекты теперь могут позволить себе не только миллионеры.

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Так что ждем дальнейшего снижения цен, причем не только в онлайн-магазинах с доставкой из-за рубежа, но и в сетях крупных российских ритейлеров.