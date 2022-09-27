Совсем скоро Ryzen 7000-й серии окажутся на прилавках российских магазинов. А значит встает вопрос о целесообразности их покупки, в том числе и для игрового применения. Тут на помощь спешат зарубежные коллеги, которые провели широкомасштабное тестирование новейших процессоров от AMD.
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В Civilization VI при разрешении 480p и на минимальных настройках графики Ryzen 7600X опередил конкурента из стана Intel в лице 12600K на более чем 60%. 12900K также отстал от новинки, но уже на 32%. Предыдущее поколение Ryzen 5000 показало примерно на 16% меньшую частоту кадров.
В 4K разрыв между 7600X и 12600K сокращается до 55%, что всё равно является довольно существенной разницей, учитывая примерно одинаковую стоимость обоих процессоров. При более высоком разрешении один из лучших CPU для игр, Ryzen 5800X3D сумел сократить разрыв до 11%.
Исходя из полученных результатов можно сделать предположение, что, если бы в тестах участвовал довольно быстрый для своей цены, народный Core i5-12400F, то Ryzen 7600X опередил бы его практически в два раза.