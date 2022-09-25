Из-за отсутствия в них российских TLS-сертификатов

В связи с последними событиями компании, выпускающие TLS-сертификаты для сайтов, перестали сотрудничать со Сбербанком. В результате сайт Сбербанка не получит требуемое для нормальной работы обновление сертификата. Срок действия текущего заканчивается 28 сентября этого года.

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После "часа икс" посетители будут видеть предупреждение о том, что соединение не защищено. Вероятно, будет возможность продолжить использование сайта "на свой страх и риск", но, в таком случае, все дальнейшие действия сопряжены с перехватом конфиденциальной информации.









Для решения проблемы технические специалисты банка подготовили переход на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры России, которые необходимо установить все устройства, на которых планируется продолжать использование интернет-ресурсов Сбербанка, будь то ПК или смартфон.

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Сертификат можно установить в операционную систему или конкретный браузер. Сбербанк подготовил соответствующие инструкции по установке. По умолчанию зарубежные ОС Windows и macOS, а также браузеры Chrome, Firefox, Safari и другие браузеры не содержат российских сертификатов. Пользователи Яндекс.Браузера могут не беспокоиться, так как в нем уже есть необходимые сертификаты.