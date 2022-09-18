Вместо дешевых токенов MOBILE каждый мог получить дорогие NHT

Из-за ошибки в расчетах криптовалютная биржа Binance начислила пользователям 4,8 миллиона токенов Helium Network (HNT), популярного децентрализованного проекта подключения к Интернету, из-за чего возник внутренний дефицит HNT внутри самой биржи.

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Баг по всей видимости был обусловлен тем, как Binance обрабатывает депозиты токенов Helium Network. В Helium существует два вида токенов: собственный токен HNT, который выплачивается хостам точек доступа, и токен MOBILE, выплачиваемый операторам инфраструктуры Helium 5G, которая была запущена всего месяц назад, и пока не имеет определенной цены.









Несмотря на то, что оба токена связаны общей инфраструктурой, они, очевидно, являются отдельными активами. Но Binance ошибочно посчитала их как один актив HNT. Пользователи, отправлявшие токены MOBILE на свои депозиты в итоге получали гораздо более ценные токены HNT. В результате стоимость токенов HNT обвалилась с 7 до 4 долларов.

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Представитель фонда Helium сообщил, что Binance проинформировала их о случившемся, и Helium подтверждают, что это не проблема сети, а конкретно самой биржи. В результате инцидента другие участники рынка не пострадали. Фонд Helium советует воздержаться от перевода HNT и MOBILE на депозиты Binance до прояснения ситуации. Сама биржа не предоставила оперативный комментарий. Суммарная стоимость ошибочно оцененных активов составила около 19 млн долларов.