Целью, как обычно, может стать повышение продаж

Intel прекратит использование торговых марок Pentium и Celeron в своих будущих процессорах для ноутбуков начального уровня. Начиная с 2023 года, они получат наименование "Intel Processor". Вице-президент компании Джош Ньюман заявил, что это позволит внести простоту в модельный ряд и позволит пользователям сделать правильный выбор.

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Некоторым может показаться, что вице-президент немного лукавит. Ноутбуки начального уровня комплектуются преимущественно процессорами Intel Celeron N и Pentium N, которые фактически являются переименованными Intel Atom. Последний знаменит тем, что обладал крайне низкой производительностью даже в повседневных задачах.

Вполне возможно, компания хочет прекратить упоминание "тормозных" CPU в характеристиках ноутбуков, чтобы повысить продажи. Но, может оказаться так, что слава Intel Atom перейдет на все процессоры Intel. Хотя, скорее всего, покупатели просто будут знать, что словосочетание "Intel Processor" - это тоже самое, что и Celeron N и Pentium N, то есть далеко не Intel Core.

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