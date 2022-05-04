В группе социальной сети "Вконтакте", относящейся к микрорайону "Солнейный" города Красноярска, появилась информация о том, что все бордюры, расположенные возле домов, будут перекрашены. Сейчас на них нанесена желтая и синяя краска, которая, по всей видимости, ассоциируется с украинским флагом.
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Новая расцветка будет представлять уже вариант с красной и синей краской. Как сообщают местные коммунальные службы, облагораживание бордюров произошло с наступлением весны, но к настоящему моменту краска "слезла", поэтому, якобы, требует обновления.
Что интересно, обновления по какой-то причине требует именно желтый цвет, а синий так и останется нетронутым. Администрация ссылается на низкое качество конкретно желтой краски.
В вышеуказанной группе также говорится, что инициатором данного мероприятия стали сами жители микрорайона, возмущенные выбором цветов. Данная палитра используется в "Солнечном" уже не первый год, но, по какой-то причине, именно в этом году появилась такая бурная реакция.