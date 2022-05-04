Дабы они не ассоциировались с восточно-европейской страной

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

В группе социальной сети "Вконтакте", относящейся к микрорайону "Солнейный" города Красноярска, появилась информация о том, что все бордюры, расположенные возле домов, будут перекрашены. Сейчас на них нанесена желтая и синяя краска, которая, по всей видимости, ассоциируется с украинским флагом.

реклама

Новая расцветка будет представлять уже вариант с красной и синей краской. Как сообщают местные коммунальные службы, облагораживание бордюров произошло с наступлением весны, но к настоящему моменту краска "слезла", поэтому, якобы, требует обновления.

Что интересно, обновления по какой-то причине требует именно желтый цвет, а синий так и останется нетронутым. Администрация ссылается на низкое качество конкретно желтой краски.

В вышеуказанной группе также говорится, что инициатором данного мероприятия стали сами жители микрорайона, возмущенные выбором цветов. Данная палитра используется в "Солнечном" уже не первый год, но, по какой-то причине, именно в этом году появилась такая бурная реакция.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Источник