Несколько дней назад в отношении граждан США из определенного списка были введены санкции, и в число "счастливчиков" попал небезызвестный Марк Цукерберг, генеральный директор экстремистской организации Meta, запрещенной в России.
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Кроме него в списке значатся руководители различных предприятий, политики, ученые и журналисты. Всего 29 человек, им навсегда запрещен въезд на территорию РФ.
Впрочем, примененные к Марку Цукербергу санкции не вызывают какого-либо удивления, учитывая враждебные действия в отношении России, проводимые возглавляемой им организацией. Отсутствие реакции на допущение насилия в отношение граждан, фактически продекларированное его компанией в качестве догмы, ставит жирный крест на возможности Цукерберга как-либо влиять на развитие страны.
Таким образом, путем нелепых необдуманных решений, Цукерберг в одночасье лишил себя не только возможности проводить деловые контакты в России, но и на шанс повидать все красоты 1/6 части суши, ну, и, естественно, на полноценный отдых на курортах Краснодарского края.
Нам же остается только посочувствовать Марку, так как такого удара он может и не пережить.