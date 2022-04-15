Позавчера гвардейский ракетный крейсер "Москва", участвовавший в операции на острове Змеиный, являющейся вступительной частью глобальной спецоперации по денацификации Украины, получил повреждения, которые привели к возникновению пожара и детонации боеприпасов на судне.
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Была попытка отбуксировать корабль в порт, но по пути "Москва" сильно накренилась, и в условиях качки более не могла удерживаться на плаву и затонула.
Официальную причину еще предстоит выяснить соответствующим органам, но эксперты заявляют, что удар могли нанести противокорабельные ракеты НАТО, или, что более вероятно, специально обученные западом боевые пловцы-диверсанты.
Российский крейсер "Москва" является одной из самых больших потерь в финансовом плане в ходе проведения спецоперации, остаточная стоимость которого, по некоторым данным, составляла около 750 млн долларов.
Многие считают, что гибель флагмана черноморского флота может отразиться на престиже страны, другие же, что это повод ускорить завершение спецоперации мощным ударом по центрам принятия решений в Киеве, чтобы раз и навсегда поставить точку в вопросе о денацификации Украины.