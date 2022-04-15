Причинами затопления названы шторм и повреждения, полученные при пожаре

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Позавчера гвардейский ракетный крейсер "Москва", участвовавший в операции на острове Змеиный, являющейся вступительной частью глобальной спецоперации по денацификации Украины, получил повреждения, которые привели к возникновению пожара и детонации боеприпасов на судне.

реклама

Была попытка отбуксировать корабль в порт, но по пути "Москва" сильно накренилась, и в условиях качки более не могла удерживаться на плаву и затонула.









Официальную причину еще предстоит выяснить соответствующим органам, но эксперты заявляют, что удар могли нанести противокорабельные ракеты НАТО, или, что более вероятно, специально обученные западом боевые пловцы-диверсанты.

Российский крейсер "Москва" является одной из самых больших потерь в финансовом плане в ходе проведения спецоперации, остаточная стоимость которого, по некоторым данным, составляла около 750 млн долларов.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Многие считают, что гибель флагмана черноморского флота может отразиться на престиже страны, другие же, что это повод ускорить завершение спецоперации мощным ударом по центрам принятия решений в Киеве, чтобы раз и навсегда поставить точку в вопросе о денацификации Украины.