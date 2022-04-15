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Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
Причинами затопления названы шторм и повреждения, полученные при пожаре
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Позавчера гвардейский ракетный крейсер "Москва", участвовавший в операции на острове Змеиный, являющейся вступительной частью глобальной спецоперации по денацификации Украины, получил повреждения, которые привели к возникновению пожара и детонации боеприпасов на судне.

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Была попытка отбуксировать корабль в порт, но по пути "Москва" сильно накренилась, и в условиях качки более не могла удерживаться на плаву и затонула.



Официальную причину еще предстоит выяснить соответствующим органам, но эксперты заявляют, что удар могли нанести противокорабельные ракеты НАТО, или, что более вероятно, специально обученные западом боевые пловцы-диверсанты.

Российский крейсер "Москва" является одной из самых больших потерь в финансовом плане в ходе проведения спецоперации, остаточная стоимость которого, по некоторым данным, составляла около 750 млн долларов.

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Многие считают, что гибель флагмана черноморского флота может отразиться на престиже страны, другие же, что это повод ускорить завершение спецоперации мощным ударом по центрам принятия решений в Киеве, чтобы раз и навсегда поставить точку в вопросе о денацификации Украины.

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#москва #2022 #флот #крейсер #спецоперация
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