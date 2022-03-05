К сожалению, среди них нет Core 12-го поколения

Несколько дней назад сеть DNS скрыла раздел с процессорами, и их невозможно было приобрести в свободной продаже. Многие связывали это с тем, что магазин переписывает ценники на товары, как он уже делал это ранее.

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И да, это действительно оказалось правдой. Сегодня, зайдя на сайт компании, можно обнаружить, что многие из процессоров вернулись на виртуальные прилавки. Однако теперь они имеют не совсем гуманную стоимость.









Так один из самых недорогих из доступных "камней", некогда лидировавший по соотношению цена/производительность, а именно Core i3-10100F, подорожал до 19799 рублей. А ведь совсем недавно за него просили всего 6700 рублей, а то и ниже. Таким образом, путем проведения несложных калькуляций, можно прийти к выводу, что не самый новый CPU начального уровня вырос в цене практически в три раза!

Не отстает от "синих" и лагерь "красных". Например, стоимость Ryzen 5600X взлетела с примерно 25000 рублей до 59999 рублей, или почти в два с половиной раза. За самый дорогой из доступных на данный момент процессоров, Ryzen 5900X, хотят уже более 100 тысяч рублей, то есть вдвое больше его прежней цены.









Что примечательно, среди выложенных позиций отсутствуют совместимые с сокетом LGA 1700. Возможно, DNS сейчас пытается реализовать устаревшую продукцию по высоким ценам, и людям так или иначе придется брать то, что есть.

Вероятно, уже в дальнейшем магазин сделает доступными для приобретения остатки из Celeron, Pentium и Core 12-го поколения, и не исключено, что по еще более высоким ценам.









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Остается только радоваться за тех счастливчиков, которые успели "проапгрейдить" свои ПК новым высокопроизводительным железом, так как спустя десятилетия его потенциал позволит поддерживать большее количество кадров в секунду.