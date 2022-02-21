Каждый донат продлевал его трансляцию на определенное время

Российский блогер с ником EviL GrannY, активный участник сообщества игры World of Tanks, сумел заработать на пожертвованиях более 2,2 млн рублей во время стрима. Трансляция проходит на платформе Youtube, длится почти 10 суток, и всё еще продолжается.

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Минимальный размер пожертвования составляет 100 рублей, и в большую часть времени данная сумма продлевала стрим на 30 секунд. В дальнейшем данное значение было снижено до 20 секунд, так как, по словам Evil GrannY, иначе "его бы не отпустили".

Когда счетчик подходил к нулю "топовые донатеры" осуществляли переводы в десятки тысяч рублей ради того, чтобы продлить трансляцию на несколько часов. Естественно, на протяжении мероприятия блогеру приходилось спать, и делал он это тоже на камеру, таким образом стрим превратился в настоящее реалити-шоу.

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Можно отметить, что рекорд по протяженности стрима удерживает другой российский блогер, которому удалось не выключать камеру в течение двух недель.