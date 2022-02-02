Зарубежные магазины предлагают существенные скидки

Многие помнят, что на старте продаж RTX 3080 стоила 63000 рублей. В то время подобная цена казалась заоблачной, но самые отважные приобретали топовую новинку даже за эти деньги. И не так давно разразившаяся майнинговая лихорадка взвинтила стоимость графических ускорителей до небес.

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Так отдельные позиции на RTX 3090 предлагались за сумасшедшие 320 тысяч рублей. А та же RTX 3080, пусть и с хорошим охлаждением, за немыслимые для далеко не самого производительного GPU 200 тысяч рублей.









Но снижающиеся доходы от майнинга привели к снижению спроса и затовариванию складов с видеокартами. Это вынудило многих ритейлеров существенно снизить стоимость большинства позиций. Так в одном широкоизвестном у нас немецком магазине RTX 3080 предлагается уже за 100 тысяч рублей. А RTX 3090 — за менее чем 190 тысяч рублей.









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Возможно, падение продолжится и далее, и в ближайшей перспективе цены вплотную приблизятся к рекомендованным. А если майнинг станет убыточен, то тогда нас накроет просто лавина из стремительно дешевеющих видеокарт, что не может не радовать.