Успели купить по рекомендованной розничной цене не только лишь все

На днях сеть DNS анонсировала очередную распродажу дефицитных видеокарт по рекомендованной розничной цене. На сей раз объектом вожделения покупателей стала бюджетная GeForce RTX 3050.

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Всего для приобретения было доступно три позиции, два видеоадаптера от производителя Palit и сборка ПК с RTX 3050. Цены стартовали с отметки в 26999 рублей за Palit GeForce RTX 3050 StormX с одним вентилятором. Двухвентиляторная версия предлагалась уже с существенной переплатой относительно более компактной модели, ее цена составила 34999. Стоимость системного блока с установленной RTX 3050 составила 79999 рублей.









Уже за несколько минут до начала продаж сайт DNS перестал загружаться. Когда же таймер завершил обратный отсчет, на экране появлялась надпись, уведомляющая о том, что в данный момент происходит процесс оформления заказа. К сожалению для многих, в дальнейшем сайт сообщал том, что все видеокарты распроданы. Причем разница между этими событиями составила считанные секунды.

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Многие из тех немногочисленных счастливчиков, которые всё же смогли приобрести желанную новинку, тут же выставили их на продажу в среднем по 40000 рублей. Казалось бы, шанс приобрести RTX 3050 по рекомендованной розничной цене утрачен надолго, однако, неожиданно, в течение получаса после завершения первого этапа продаж RTX 3050, стартовал новый. При этом таймер обратного отсчета был установлен на четыре часа. Возможно, это новый способ магазина повысить шанс приобретения новинок рядовым покупателем.