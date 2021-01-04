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Далекий 2018-й год многим, интересующимся компьютерным железом, запомнился в одно мгновение исчезнувшими с полок магазинов и просторов барахолок видеокартами среднего и высшего ценового диапазона.

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Играть стало практически не на чем, в лучшем случае удавалось урвать какую-нибудь GTX 1060 с базовым охлаждением, воспользовавшись знакомством с приближенными к руководству той или иной точки продаж.

Зачастую в коробке находился товар не первой свежести, но геймеры были рады и этому, так как другим приходилось довольствоваться совсем уж низкопроизводительными решениями, вплоть до использования встроенного видеоядра.

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И в наступившем 2021-м году возникло стойкое ощущение дежавю. Витрины ведущих реализаторов высокотехнологичного продукта для рендеринга 3D-сцен вновь оказались преисполнены вселенской пустотой.

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Казалось, совсем недавно мы лениво разглядывали завалы видеокарт всех мастей, и можно было приобрести ту же RTX 2080 за примерно 50 тысяч рублей. На данный же момент желающие добывать деньги из воздуха "выгребли" практически весь доступный ассортимент новых GPU.

Так на запрос о поиске RTX 3070 в ответ выходит лишь что-то в духе "к сожалению, ничего не найдено". Таким образом, минимальным доступным вариантом оказывается более старшая RTX 3080, но с ценой уже более 90 тысяч рублей.

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Не удивительно, что любители компьютерных игр впали в ярость, осознавая, что в ближайшее время им не светит поиграть на максимальных настройках в новые хиты, такие как, например, нашумевший Cyberpunk 2077.

Впрочем у этого есть как минимум один плюс: к тому моменту, как видеокарты снова станут доступны простому населению, многие баги в игре будут исправлены. А пока же для получения полного наслаждения от игрового процесса придется выложить как минимум семь минимальных размеров оплаты труда.

Впрочем, кое-кто не преминул воспользоваться ситуацией, и наконец слезть с в конец надоевших ему GPU начального уровня, наподобие GTX 1050 Ti, и всеми правдами и неправдами приобрел RTX 3000-й серии на заемные средства. Отбивать приобретение данная категория граждан планирует с помощью того самого майнинга, и в этом есть зерно истины.









Согласно данным, приведенным на сайте whattomine.com, чистая прибыль, генерируемая только одной RTX 3080, на данный момент превышает 30 тысяч рублей. Так что, если доходность будет сохраняться в прежнем темпе, видеокарта полностью окупится уже через три месяца, и далее будет приносить владельцу неплохой доход.

Если же говорить о профессиональных участниках криптовалютного рынка, то ветераны майнинга в период спада цен сумели существенно расширить свой парк оборудования. Десятки и сотни видеокарт, объединенные в "риги" и "фермы", сейчас приводят к тому, что денежная сумма, ежемесячно оказывающаяся на их счетах, исчисляется шестизначными суммами.

Как долго продлится данное пиршество мы узнаем в будущем. Вполне вероятно, что это только начало нового бума майнинга, и впереди нас ждут новые рекорды.