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Декабрь ознаменовался не только различного рода разоблачениями, но и всевозможными движениями в IT-сфере. Так, например, вот уже месяц радостные инвесторы наблюдают безудержный рост криптовалюты Bitcoin (BTC). Последняя практически удвоила свою стоимость относительного начала прошлого месяца.

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Точка отсчета ведется с 11 декабря, когда цена колебалась у отметки 17700 долларов, и в данный момент, согласно данным, приведенными на ресурсе coinmarketcap, первая криптовалюта уверенно штурмует диапазон 35000-40000 долларов за монету.





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Если же брать за нижнюю временную границу март прошлого года, то получится, что всего за десять месяцев Bitcoin вырос в цене в семь раз — доходность, которая не снилась даже прожженным спекулянтам Уолл-стрит.

Как известно, биткоин не поддается техническому анализу, и поведение его ценового графика предсказать невозможно. Трудно сказать, кто стоит за этими манипуляциями, крупные держатели BTC, владельцы бирж или же всем правит обычная человеческая жадность.

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Но, так или иначе, дело Сатоши Накамото живет и дарит, кому баснословную прибыль в кроткий срок, а кому незабываемый на всю жизнь урок.