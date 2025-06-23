Несмотря на скромные размеры плата de next-RAP8 обладает большим набором опций

Компания AAEON совершила очередной прорыв в деле создания миниатюрных материнских плат, выпустив модель "de next-RAP8". Это самая маленькая в мире плата, несущая на борту процессор Intel Core 13-го поколения. Её размер составляет всего 3,31" x 2,17", или 84 мм x 55 мм.

В качестве CPU могут фигурировать Intel Core i7-1365UE, Intel Core i5-1335UE и Intel Core i3-1315UE, каждый из которых обладает TDP в 15 Вт. В результате "de next-RAP8" способна предложить пользователям до 10 ядер и 12 потоков. Кроме прочего, на плате распаяно 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, а процессоры включают в себя графику Intel Iris Xe.

Сообщается, что новинка в первую очередь разработана для применения в беспилотных летательных аппаратах и робототехнике. "de next-RAP8" оборудована двумя портами RJ-45 со скоростями 2,5 Гбит/с и 1 Гбит/с, а также парой портов USB 3.2 Gen 2 Type-A. За вывод изображения отвечает разъем HDMI 1.2a. Дополняет картину коннектор питания на 12 В.

Поскольку материнская плата рассчитана на сферу робототехники, ее оснастили довольно плотной россыпью различных интерфейсов. В частности, присутствуют 8-битный GPIO, четыре USB 2.0 и два RS-232/422/285. Все они доступны посредством 40-пиновой колодки. Промышленная направленность "de next-RAP8" подчеркивается наличием в ней интерфейса SMBus/I2C.

Среди более гражданских функций значится порт M.2 2280 M-Key (PCIe x2) для модулей Wi-Fi и 4G. Также на плате разведен разъем FPC, совместимый с адаптерами и комплектами AAEON PER-T642, PER-T643 и PER-R41P, с помощью которых реализуется ускорение ИИ-задач, обеспечивается беспроводная связь, предоставляются дополнительное хранилище и доступ к продвинутым картам захвата графики.