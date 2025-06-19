Это позволит повысить объем L2-кэша для каждого ядра в сценариях с высокой нагрузкой, но может привести к конкуренции за общие ресурсы

Грядущие процессоры Core Ultra на архитектуре Nova Lake получат несколько измененную архитектуру в той части, что пары ядер будут использовать общий кэш второго уровня, объемом 4 МБ. Таким образом, в новом поколении произойдет отказ от текущего метода, применяемого в Arrow Lake, когда каждое производительное ядро получает выделенные конкретно для него 3 МБ L2-кэша.

Данной информацией поделился с общественностью инсайдер HXL. Согласно задумке общий L2-кэш должен способствовать повышенной эффективности его использования и улучшить масштабируемость. Бо́льшая гибкость в распределении ресурсов приводит к тому, что в сценариях с высокой нагрузкой P-ядро может заполучить в свое распоряжении более внушительный объем L2-кеша, чем ранее.

Впрочем, данный механизм может привести к нежелательным последствиям в случае одновременного задействования кэша обоими ядрами в кластере. Не исключены возникновение конкуренции за общие ресурсы и рост задержек, вызывающие снижение производительности. Компоновка текущих Arrow Lake не позволяет подобные казусы, хотя и ограничивает ядра меньшим объемом L2-кэша.

Оценить фактическое влияние общего кэша на скорость работы игр и приложений можно будет лишь после того, как процессоры выйдут на рынок или, по крайней мере, будут близки к этому. Тогда и станет ясно, приводит ли новая структура только к положительным эффектам или же она является компромиссным решением.

Ранее в истории Intel уже существовали процессоры с общим L2-кешем — это легендарные Core 2 Duo. Во время своего появления они произвели настоящий фурор, во многих случаях обходя топовые Pentium EE более чем в 2 раза.