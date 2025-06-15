Многие компоненты смартфонов Samsung требуют повышенных затрат на изготовление, поэтому для снижения цен готовых устройств компания может пойти на расширение списка поставщиков, включив в него партнеров из Поднебесной

Samsung рассматривает возможность сотрудничества с китайскими компаниями для использования их материалов при изготовлении OLED-панелей. Многие годы южно-корейский гигант взаимодействовал исключительно с местными поставщиками, а также с японскими и американскими, игнорируя партнеров из Поднебесной.

Эту роскошь Samsung смогла позволить себе и в прошлом году, сумев избежать повышения стоимости деталей устройств. Однако новая реальность заставляет ее пересмотреть свои взгляды.

Сейчас компания пытается отладить свой 2 нм техпроцесс для выпуска флагманского чипа Exynos 2600, постепенно повышая выход годной продукции. К настоящему моменту идет попытка достичь отметки в 50% эффективности. Но чтобы заинтересовать клиентов, Samsung требуется повысить данную цифру до 70%. Если этого не произойдет, то стоимость Exynos 2600 будет слишком высокой, что может отправить цены на топовые Galaxy "в космос".

Здесь и вступают в игру китайские фирмы. Как сообщает Korea Industry Post, Samsung может заключить партнерство с ними для снижения цен на комплектующие. В результате Galaxy S26 получит улучшение характеристик — это та область, за которую многие критиковали производителя. Что касается второй стороны, то она определенно извлечет выгоду из потенциального сотрудничества.

Но Samsung рискует попасть в ловушку, поскольку при совместном изготовлении с китайцами OLED-панелей ей придется поделиться интеллектуальной собственностью. Это потенциально может привести к копированию и краже технологий. Так или иначе, пока никаких соглашений не подписано, и дополнительные подробности не сообщаются, но возможно они появятся в будущем.