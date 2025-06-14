Опрос показывает, что многие из них предпочитают отложить апгрейд до стабилизации цен

Как пишет портал WCCFtech, в этом году видеокарты оказались неподъемно дорогими для многих геймеров, поскольку цены на них заметно превышали рекомендованные. Хотя установленная производителями MSRP считается вполне нормальной, объем запасов карт далек от идеального, что приводит к росту стоимости устройств и заставляет ПК-игроков значительно переплачивать.

Как показывает опрос Liquid Web, из 1000 геймеров приличная доля не склонна к обновлению видеокарт в 2025 году, поскольку новое железо фактически недоступно для них. Вместо этого они планируют и дальше оплачивать повышенные счета за электроэнергию. Таким образом, PCMR или по-русски "пекабояре" несколько проигрывают своим коллегам из стана консолей.

Более глубокий разбор статистики показывает, что 57% игроков не смогли приобрести графический ускоритель из-за ситуации с цепочками поставок. Масла в огонь добавили тарифы Трампа, сделавшие графические ускорители еще менее доступными.

Значительная часть "пекарей" желала обновить видеокарту не столько ради повышения FPS в играх, сколько для сохранения меньших счетов за электричество. Также 40% были готовы ждать апгрейда более двух лет, если это потребуется для стабилизации цен.

На вопрос о том, какой GPU в настоящий момент обладает лучшим соотношением цены и производительности, геймеры неожиданно ответили, что это GeForce RTX 4070 Ti. Хотя многие также указали на GeForce RTX 3070.

При этом Radeon RX 9070 XT, которая, по мнению различных изданий, является наиболее сбалансированной, получила довольно мало оценок. Данный факт свидетельствует о сохраняющейся у большинства неосознанной приверженности к продукции NVIDIA.