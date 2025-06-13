Самая младшая видеокарта линейки GeForce RTX 50 получит столько же VRAM, сколько мощная GeForce RTX 5060 Ti 8 GB, и больше фаз питания видеопамяти, чем у GeForce RTX 4060

Еще в марте различные издания сообщали о выходе GeForce RTX 5060 и 5050. С тех пор GeForce RTX 5060 вышла, и пришел черед самой «народной» видеокарты GeForce RTX 50-й серии, которая, как ожидается, появится на полках магазинов уже в следующем месяце.

GeForce RTX 5050 станет первым графическим процессором в семействе Blackwell, получившим идентификатор GB207 — это наиболее компактная версия GPU в новой серии. Чип будет оснащен 2560 CUDA-ядрами, а TDP видеокарты составит 135-145 Вт. Кроме того, вместо разъема 12V-2x6 будет использоваться более уместный 8-pin.

Что касается видеопамяти, то на GeForce RTX 5050 планируется распаивать микросхемы GDDR6 суммарным объемом 8 ГБ. Скорость VRAM достигнет отметки в 20 ГБит/с, что может показаться небольшим значением, но у Radeon RX 9060 XT аналогичные цифры, хотя это гораздо более производительная карта.

Кроме прочего, в GeForce RTX 5050 заявлено наличие системы питания по схеме 3+2, где три фазы отводятся для GPU, а оставшиеся две под видеопамять. Здесь виден прирост относительно GeForce RTX 4060, у которой для VRAM была выделена лишь одна фаза.

Предварительная оценочная стоимость GeForce RTX 5050 варьируется в диапазоне от 199 до 249 долларов. Таким образом, на рынке она будет бороться с Arc B580 и B570, предлагающими больше VRAM, но не имеющими технологий NVIDIA.

Спекулировать на тему производительности GeForce RTX 5050 пока рано. Вероятно, первые утечки о скоростных характеристиках новинки появятся ближе к концу текущего месяца.