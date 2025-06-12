Новый стандарт повышает скоростные характеристики интерфейса PCI-E и стандартизирует передачу сигнала по оптоволокну

После череды предварительных выпусков спецификации PCI-E 7.0 организация PCI-SIG официально стандартизировала новый интерфейс. Он обеспечивает передачу данных на скоростях до 128 ГТ/с, что в 4 раза превосходит соответствующие возможности PCI-E 5.0.

PCI-E 7.0 нацелен на повышение производительности приложений ИИ и машинного обучения, ускорение облачных и квантовых вычислений, а также на способствование работы 800-гигабитного Ethernet. PCI-SIG не останавливается на достигнутом и инициирует подготовительные действия для разработки стандарта PCI-E 8.0.

Среди возможностей PCI-E 7.0 отмечаются: рост скоростей до 128 ГТ/с или 512 ГБ/с по интерфейсу x16 в обоих направлениях, использование 4-уровневой амплитудно-импульсной модуляции (PAM4) и FLIT-кодирования, улучшенная энергоэффективность и сохранение обратной совместимости с предыдущими поколениями PCI-E.

Кроме прочего, PCI-SIG обновила протокол оптических межсоединений для увеличения производительности PCI-E. В заметке об изменении в конструкции говорится о реализации функции Optical Aware Retimer в PCI-E 6.4 и 7.0, что впервые приводит к стандартизации PCI-E для передачи сигнала по оптоволокну.

Соответствующая документация уже доступна членам PCI-SIG для загрузки, и заинтересованные стороны приглашены принять участие в тестировании. Предварительные испытания планируется завершить к 2027 году, а первичный список интеграторов будет составлен в 2028 году.