Он предоставит серверам возможность передавать сигнал с высокой производительностью и надежностью

В настоящий момент на серверах только-только получил распространение стандарт PCI-E 6.0, но прогресс не стоит на месте, и компания Molex уже тестирует решения на базе PCI-E 7.0. На Computex 2025 ею был продемонстрирован прототип удлинителя длиной 1000 мм, который способен обеспечивать скорость до 128 ГТ/с.

Удлинитель под названием Genesis призван устранить недостатки дорожек традиционных печатных плат, зачастую не способных обеспечивать надежное прохождение сигнала. В кабеле используется разъем SFF TA-1040, ставший распространенным стандартом.

Это делает Genesis совместимым с уже существующим оборудованием и способствует его широкому внедрению. Удлинитель PCI-E 7.0 может иметь различные конфигурации и длину для поддержания высокой производительности там, где не справляются печатные платы.

Тесты показывают, что на частоте 32 ГГц потери составляют от -3,4 дБ на 250 мм до -9,2 дБ на 1000 мм. Это говорит о высокой эффективности Genesis в контексте удержания сигнала на больших расстояниях. Уровень перекрестных помех остается низким при длине кабеля до 1 м, а импеданс жестко контролируется посредством качества монтажа разъемов и кабельных сборок.

Molex удалось добиться минимизации физических размеров Genesis путем применения коаксиальных радиочастотных кабелей 29 AWG, обеспечивающих низкие потери, а также оптимальную производительность, целостность и надежность сигнала. Это хорошо подходит для серверов с плотной компоновкой.

Согласно дорожной карте Molex, Genesis с разъемом PCI-E 7.0 x8 выйдет в мае 2025 года. Удлинитель с PCI-E 7.0 x16 появится в июле, а позже запланирован выход кабеля с разъемом PCI-E 7.0 x20. Учитывая, что серверное оборудование массово примет стандарт PCI-E 6.0 в 2026-2027 годах, внедрение PCI-E 7.0 может состояться ближе к концу этого десятилетия либо в начале 2030-х.