По всей видимости видеокарты подменили еще до поставки в магазин

В городе Санта-Клара, расположенном в штате Калифорния, произошел удивительный случай. Пользователь Reddit под ником JamerFerg650 пришел в местный магазин сети Micro Center для приобретения GeForce RTX 5090. После покупки он отправился домой, где при вскрытии коробки он обнаружил, что вместо видеокарты в коробке лежит рюкзак.

На следующий день пользователь незамедлительно явился в магазин, где ему без вопросов заменили карту. Реддитер рассказал, что сотрудники Micro Center были в курсе проблемы, так как прочитали его пост в соцсети. Ночью на складе магазина была обнаружена еще 31 запечатанная коробка с рюкзаками вместо GeForce RTX 5090.

Магазин отследил цепочку, которая тянулась до их поставщика, и устроил разборки с ним. Головной офис Micro Center не остался в стороне от проблемы, заявив, что пострадавшие могут обратиться в торговую точку, где они приобрели видеокарту. К счастью, кроме упомянутого реддитера больше никто не нарвался на рюкзаки.

Согласно обновленной информации от Micro Center, GeForce RTX 5090 были подменены в Китае еще до отправки их в США. Zotac USA также подключилась к проблеме, выразив удивление.

Videocardz.com напоминает, что при покупке дорогостоящей техники желательно записывать распаковку на видео, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций иметь доказательную базу.