Новинка опередила конкурентов по эффективности охлаждения и встала практически на один уровень с системами жидкостного охлаждения

Портал Tom's Hardware протестировал новый процессорный кулер Thermalright Royal Pretor 130 и сравнил его как с "воздушными" конкурентами, так и с системами жидкостного охлаждения. Новинка оценивается в $52,9 и совместима с сокетами LGA 1851/1700/1200/115x / AM5 / AM4.

Thermalright Royal Pretor 130 состоит из алюминия и имеет высоту 150 мм. Максимальный зафиксированный уровень теплоотвода согласно замерам составил более 259 Вт с Core i7-14700K и более 254 Вт с AMD Ryzen 9 9950X3D при температуре окружающей среды в 23 ℃.

В комплект поставки входят два вентилятора: первый с габаритами 28x120 мм, а второй с аналогичной толщиной, но уже на 130 мм. Также в коробке можно найти наборы креплений к различным процессорным разъёмам и термопасту Thermalright TF7, которая всего на несколько градусов уступает лучшим экземплярам паст от других производителей.

Замер производительности Thermalright Royal Pretor 130 привел экспертов в восхищение, так как кулер продемонстрировал выдающиеся результаты. В среднем он смог отвести от CPU 243 ватта, превзойдя все прочие модели воздушных кулеров, включая Thermalright Peerless Assassin 140, ID-Cooling FROZN A620 GDL и Noctua NH-D15 G1. Даже китайский Jiushark JF800, ранее показавший 236 Вт, остался позади.

Производительность Thermalright Royal Pretor 130 оказалась настолько внушительной, что признанная одной из лучших СЖО Arctic Liquid Freezer III 360 сумела отвести всего на 6 Вт больше. Таким образом, новый кулер вплотную приблизился к трехсекционным СЖО, отстав на 0-6% в зависимости от модели системы жидкостного охлаждения.

В итоге исследователи сделали вывод, что Thermalright Royal Pretor 130 превзошел все ожидания и оказался лучшим воздушным кулером на рынке, как с точки зрения максимальной эффективности, так и при настройке его на работу в тихом режиме. Поэтому он заслуженно получил награду "Tom's Hardware Editor's Choice".