Он объединяет высокую производительность и передовые функции.

Компания Super Flower анонсировала блок питания Leadex Platinum на 3300 Вт. Модель с индексом SF-3300F14HP 3.1 соответствует современному стандарту ATX 3.1.

Данный БП, фактически, является самым топовым, который только можно применить в максимально высокопроизводительной сборке ПК. Он позволяет подключить до 4-х графических ускорителей GeForce RTX 5090 за счет соответствующего количества коннекторов 12V-2x6.

В конструкции применены японские конденсаторы. За охлаждение устройства отвечает 140-мм вентилятор, прогоняющий воздух через крупную сетку сверху и сбоку.

Компания рассматривала возможность использования сразу трех вентиляторов, но выглядело это не совсем эстетично, так что от данной идеи решили отказаться. На полках магазинов SF-3300F14HP 3.1 будет доступен как в черном цветовом исполнении, так и в белом.

Также кроме топового БП Super Flower представила другие продукты, включая блоки питания серии Leadex VIII Platinum и Leadex III Gold, оснащенные нативным разъемом 12V-2x6. Среди анонсированных решений присутствовала модель линейки Combat Dual на 1200 Вт, которая состоит из двух блоков. При выходе из строя одного из них второй продолжает питать систему полной мощностью.