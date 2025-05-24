Новый спортивный автомобиль планируется выпустить к 2030 году.

Компания Nissan находится в не самом лучшем финансовом положении и всячески сокращает расходы, сосредотачиваясь на выпуске популярных моделей в привычных форм-факторах. Очевидно, что в подобных условиях выпуск не массовых автомобилей затруднен. Но по словам производителя, они не останавливают работу над выпуском продолжения легендарного суперкара GT-R, как и Silvia следующего поколения.

Ранее, в прошлом месяце, главный конструктор Nissan USA подтвердил изданию Motor1, что "GT-R, несомненно, вернется". Теперь же и вице-президент по маркетингу Арно Шарпантье поведал Auto Express о работах над автомобилем.

По его словам, для GT-R выделены трудовые ресурсы, но конкретные сроки выхода суперкара называть пока рано. Основная задача, стоящая перед инженерами, состоит в необходимости создать не просто спорткар, а сделать так, чтобы он был оснащен высокопроизводительным двигателем.

Даже если это будет электрическая силовая установка, она должна делать GT-R спортивным. При этом производительность должна значительно превосходить ту, что присуща электрическим внедорожникам. Как сказал Шарпантье, Nissan GT-R R36 должен "переосмыслить понятие спортивного автомобиля".

В настоящий момент уже существует угловатый концепт Nissan Hyper Force с 1341-сильной установкой, созданный вице-президентом по дизайну Nissan Europe Джованни Арроба. Он описывается им как "осязаемая мечта, которую следует осуществить к концу десятилетия".

Старший вице-президент Nissan North America Понц Пандикутира предполагает, что GT-R R36 будет построен на общей платформе с Acura NSX 3-го поколения. Оба автомобиля будут электрическими и могут одновременно выйти ближе к 2030 году.

К слову, новый руководитель Nissan Иван Эспиноза водит Nissan Z, в разработке которого он принимал участие, и кроме нового "годзиллы" также желает выпустить доступную по цене Nissan Silvia. Ранние работы над описанием видения ее архитектуры уже стартовали, но на создание серийного образца еще не был дан зеленый свет.