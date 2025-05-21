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Razg0n
AMD представила Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ GDDR6 за $299 и с 16 GB GDDR6 за $349
На выставке Computex 2025 компания AMD анонсировала новую средне-бюджетную видеокарту, которая будет конкурировать с GeForce RTX 5060 Ti

Выставка Computex 2025 в самом разгаре, и различные компании продолжают представлять свои продукты. Не осталась в стороне и AMD, выкатившая на всеобщее обозрение Radeon RX 9060 XT. Данная видеокарта ориентирована на гейминг в разрешении 1080p с задействованием трассировки лучей и FSR 4.

Конечно, пока это лишь анонс, а готовые решения поступят в магазины в ближайшие недели. По крайней мере, официальная дата начала продаж установлена на 5 июня 2025 года. Возможно, компания ждала, пока NVIDIA выпустит GeForce RTX 5060, чтобы не прогадать с ценой и не установить MSRP слишком низко или высоко.

Всего на рынок подадут два варианта — с 8 и 16 ГБ VRAM, как и в случае с предшественницей в лице Radeon RX 7600 XT. Версия с меньшим объемом памяти будет предлагаться за $300, а 16-гигибайтную модель AMD оценила в $350.

С точки зрения технических характеристик GPU Navi 44, применяемый в Radeon RX 9060 XT, является половинкой от Navi 48. Количество потоковых процессоров, текстурных блоков, блоков растеризации, RT-ядер и объем кэш-памяти L2 и L3 сократились ровно в 2 раза. Уровень тепловыделения упал на 10 Вт относительно Radeon RX 7600 XT и составляет 180 Вт, что соответствует TDP GeForce RTX 5060 Ti.

По данным ресурса TechPowerUp, примерная оценочная производительная новинки довольно высока. В рейтинговой таблице Radeon RX 9060 XT на 41% опережает GeForce RTX 5060, на 15% обходит GeForce RTX 5060 Ti 16 GB и в точности соответствует GeForce RTX 4070, которая имеет меньше VRAM. Впрочем, для оценки реального FPS в играх следует дождаться обзоров видеокарты.

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#amd #radeon #видеокарта #9060 xt
Источник: techpowerup.com
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