Новая недорогая видеокарта от NVIDIA демонстрирует приличный прирост производительности относительно модели предыдущего поколения

NVIDIA выпустила долгожданную «народную» GeForce RTX 5060, одновременно предоставив к ней драйвер. Таким образом, рецензенты получили доступ к тестированию новинки и немедленно приступили к созданию соответствующих материалов.

Не остались в стороне и эксперты из Guru3D, заявившие о выпуске полноформатного обзора через несколько дней. Сегодня они поделились с сообществом предварительными результатами, на основе которых можно сложить общее представление о производительности GeForce RTX 5060.

Согласно проведенным испытаниям, новая среднебюджетная карта от NVIDIA значительно превосходит GeForce RTX 4060 в синтетических бенчмарках. Так, в последнем на данный момент тесте 3DMark Steel Nomad GeForce RTX 5060 обогнала предшественницу на внушительные 39% в режиме DirectX 12.

В ставшем классическим тесте 3DMark Time Spy, не задействующем последние опции API DirectX 12, преимущество новинки сократилось до 31%, но всё равно осталось довольно существенным. Вместе с тем наибольший прирост, равный 44%, был замечен в API DirectX 11.

Трассировка лучей на GeForce RTX 5060 также выполнялась быстрее за счет применения RT-ядер 4-го поколения. В режиме, исключающем растеризацию, видеокарта на треть превзошла GeForce RTX 4060. При этом в более распространенном в играх смешанном режиме прибавка составила 43%.

Сравнение графических ускорителей в Hitman 3 показало, что в разрешении 1080p GeForce RTX 5060 наступает на пятки GeForce RTX 3080, отставая от нее менее чем на 8%. В целом, новый «народный» GPU выступил вполне неплохо, учитывая рекомендованную цену в $299.