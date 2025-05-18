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Razg0n
GeForce RTX 3050 6 GB по FPS в играх на 14% уступила GeForce GTX 1660 Ti
Самая младшая видеокарта в семействе GeForce RTX не смогла побороть даже устаревшую средне-бюджетную GeForce GTX 1660 Ti в последних ААА-проектах

В прошлом году NVIDIA выпустила GeForce RTX 3050 с 6 ГБ VRAM, которая на данный момент является самым доступным графическим ускорителем в семействе GeForce RTX. Энтузиаст (ютуб-канал RandomGaminginHD) решил проверить, как сейчас она себя проявляет в сравнении с GeForce GTX 1660 Ti, которая, как известно, по скорости примерно равна популярной на вторичном рынке GeForce GTX 1660 Super.

Тестирование в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p и на ультра настройках с трассировкой лучей продемонстрировало полную и безоговорочную победу GeForce RTX 3050 6 ГБ. Видеокарта смогла выдать около 17-18 FPS, что является более чем играбельным фреймрейтом для олскульных геймеров. При этом GeForce RTX 1660 Ti, частично поддерживающая DirectX 12 Ultimate, не смогла перешагнуть отметку в 10 FPS из-за отсутствия RT-ядер.

В более подходящей для нее Counter-Strike 2 получилось выжать в среднем 227 FPS на высоком пресете с 4-кратным MSAA. GeForce RTX 3050 6 ГБ, в свою очередь, к сожалению, сдулась, отобразив 210 FPS. Похожий результат мы видим в Cyberpunk 2077 на средних настройках без "лучей" — 60 FPS у "старушки" против 55 FPS у более новой карты с приставкой RTX.

В GTA V Enhanced Edition вновь наблюдается проигрыш GeForce RTX 3050 6 ГБ — 103 FPS против 86. В Kingdom Come Deliverance 2 имеем 62 FPS против 54. В Oblivion Remastered тенденция сохраняется — 38 FPS против 33. В Red Dead Redemption 2 GeForce GTX 1660 Ti также победила — 86 FPS против 72. И заключающая The Witcher 3 Next-Gen закрепила общую динамику — 82 FPS против 68.

В результате, в среднем по всем играм GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти на 13,7% уступила далеко не быстрой GeForce GTX 1660 Ti, которой пошел уже 7-й год. Таким образом, GeForce RTX 3050 6 ГБ для современных ААА-игр оказалась довольно слаба, даже если закрыть глаза на малый объем VRAM.

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#nvidia #geforce #видеокарта #rtx #1660 ti #3050 6 gb
Источник: youtube.com
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