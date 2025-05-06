Новшество позволит оптимизировать процесс одновременного выполнения множества задач

Подготовка к выходу игрового движка Unreal Engine 6 будет разбита на несколько этапов. С конца 2027 по середину 2028 года Epic Games будет выпускать альфа- и бета-релизы для избранных партнеров с целью протестировать новые фишки. А готовая версия выйдет ближе к концу 2028 года, что совпадает с массовой раскаткой проектов для консолей десятого поколения.

Основным улучшением в UE 6 станет внедрение параллельных вычислений, а также рефакторинг подсистем ядра. Планируется отойти от устаревшей концепции однопоточной модели симуляции и реализовать фреймворк с исключительно параллельным выполнением задач.

В предыдущих версиях движка отдельные подсистемы, ответственные за просчет физики, анимаций и ИИ, были скованы линейным способом выполнения, что ограничивало потенциал многоядерных CPU, создавая эффект бутылочного горлышка.

В UE 6 будет включен планировщик задач, который сможет динамически распределять работу по потокам процессора. Встроенный профилировщик получит соответствующее обновление с визуализацией использования потоков и выявления дисбаланса нагрузки. Это упростит процесс оптимизации игровой логики в распределенной архитектуре.

Параллелизм коснется в том числе методов расчета глобального освещения и очередности компиляции шейдеров для снижения задержек. Доступно разбиение физического пространства на области, каждая из которых способна обрабатываться выделенными группами потоков. Подсистема ИИ также получит преимущества от перехода на многопоточность.