Они выделяются среди конкурентов качественной компонентной базой

Профильный специалист (ютуб-канал "Техно-Грааль") составил список лучших блоков питания для ПК, которые совместимы со стандартом ATX 3.X и в настоящее время доступны в магазинах. Среди бюджетных моделей, в частности, выделился PCCooler YK850 на 850 Вт, построенный на OEM-платформе Andyson P37.

YK850 имеет не модульную конструкцию, но в нем реализованы все основные виды защит, и он имеет хорошие характеристики пульсаций. Учитывая применение конденсаторов, в том числе китайского производства, данный блок подойдет для недорогих сборок ПК с потреблением 300-400 Вт.

В качестве исключения был рассмотрен дешевый ATX 2.4 SFX-блок питания Lian Li SP750 на OEM-платформе Helly с золотым сертификатом 80 Plus и платиновым Cybenetics. Он не предусматривает 16-контактный кабель для видеокарты, но зато может похвастаться неплохой начинкой с качественными мосфетами и японскими конденсаторами от фирм Rubicon и Nippon Chemi-Con. Правда, 92 мм вентилятор от Yate Loon здесь шумный.

Идущие следом средне-уровневые блоки питания начинаются с всеми любимых 1stPlayer NGDP Gold ATX 3.1 850 Вт и Phanteks AMP GH 850 Вт (хотя, конечно, можно брать и на 1 кВт). Оба варианта изготовлены на разных платформах Helly Technology. В них реализована современная полномостовая топология с LLC и DC-DC преобразователем, и применены японские конденсаторы на основных узлах. Вентилятор в 1stPlayer лучше, так как он гидродинамический.

Далее по списку следует Cougar GEX PRO на 850 Вт, вышедший на рынок совсем недавно. Внутри OEM-платформа XHY с современной топологией и высоковольтовая "банка" от тайваньского производителя L-Tec. Несмотря на последний факт, блок получил сертификат Cybetnetics Platinum, хотя он и "голдовый". Что касается уровня шума, то вентилятор от Martech довольно тихий.

Еще одним вариантом в данном сегменте является Lian Li Edge на 850, 1000 и 1300 Вт. В целом, этот БП не сильно отличается от конкурентов на платформе Helly, но его особенностью является Г-образная форма, подходящая для корпусов-аквариумов с боковым размещением БП. Среди плюсов Lian Li Edge — использование высоковольтных немецких конденсаторов EPCOS, а также японских Rubicon, отвечающих за фильтрацию помех. Данный блок питания рекомендуется для корпусов Lian Li, а для прочих можно использовать тот же 1stPlayer NGDP Gold.

Рядом разместился PCCooler YS850 на платформе Seasonic Vertex GX с полномостовой топологией и высокой эффективностью. На его высокую надежность, кроме базы, намекает также и 12-летняя гарантия. Фанаты Seasonic наверняка оценят PCCooler YS850, а остальные могут не переплачивать и взять 1stPlayer NGDP Gold.

Ищущим SFX-БП в среднем ценовом диапазоне можно рассмотреть FSP DAGGER PRO на собственной платформе FSP с японскими и полимерными тайваньскими конденсаторами.

Далее мы врываемся в топовый сегмент, где нас встречает FSP Hydro Ti на 1000 Вт с титановыми сертификатами и низким уровнем шума (Cybenetics A++ <15 дБА). FPS Hydro Ti построен на собственной платформе FPS, схожей с той, что применяется в блоках питания be quiet! DARK POWER 13. Естественно, в нем распаяны качественные компоненты, а также применен тихий вентилятор от Protechnic Electric. Но при этом сам БП не является цифровым или полу-цифровым, несмотря на немалую стоимость.

И практически на самый топ взбираются MSI MEG Ai1300P, обновленный до стандарта ATX 3.1, и Deepcool PX1300P c ADATA XPG Cybercore II. Их объединяет платформа CWT, но с некоторыми различиями по компонентной базе. В целом, у более дорогого MSI MEG Ai1300P замечен меньший процент брака по сравнению с PX1300P и Cybercore II.

Из SFX блоков рекомендуется ASUS ROG LOKI, если сборка имеет высокое энергопотребление. В противном случае будет достаточно Lian Li или FSP.

К сожалению, действительно стоящие внимания блоки питания от Seasonic и Super Flower не попали в список, поскольку в магазинах лежат в основном устаревшие не ATX 3.X модели по завышенной цене. В качестве замены предлагаются PCCooler YS1200 и Montech Titan PLA на OEM-платформе Seasonic Vertex PX.

Конечно, жаль, что Super Flower Leadex Titanuim 1600W, Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition и Corsair AX1600i Digital приходится доставать окольными путями. Но истинных ценителей качественных компьютерных комплектующих это не остановит, если стоит цель заполучить, пожалуй, лучшие на данный момент БП для ПК.