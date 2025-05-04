GeForce RTX 5060 заметили в магазине BestBuy по цене $299,99 — продажи видеокарты стартуют через 2 недели.

Видеокарты GeForce RTX 5000-й серии давно вышли, но по-настоящему "народная" GeForce RTX 5060 все еще не попала на полки магазинов. Однако, похоже, что час икс настанет совсем скоро, поскольку на BestBuy обнаружили первую страницу с товаром, помеченным как GeForce RTX 5060 без приставки Ti.

Продажи долгожданной новинки начнутся через две недели, но, учитывая прошедший анонс, ничто не мешает розничным продавцам в ближайшее время начать собирать предварительные заказы. Для покупки в магазинах GeForce RTX 5060 ориентировочно будет доступна 19 мая, аккурат в день открытия выставки Computex 2025 в Тайбэе.

Многие технические обозреватели планируют посетить данное мероприятие. И раз на нем также будет освещаться новая видеокарта, то вероятно, что образцы GeForce RTX 5060 уже распространяются.

Представленная на BestBuy модель является предварительно разогнанной с завода, а значит, не относится к категории тех, чья стоимость равна MSRP. Тем не менее, за нее собираются просить $299,99, что соответствует рекомендованной цене. На текущий момент нет возможности осуществить предварительный заказ, а также узнать, присутствуют ли карты на складах магазина.

О точной дате выхода видеокарт обычно становится известно за неделю до их выхода, но пока предположительная дата — 19 мая. Эксперты ожидают, что 8 ГБ видеопамяти и 8 линий PCI-E могут стать препятствием для раскрытия потенциала GPU GB206 c 3840 ядрами в современных ААА-играх.