Поэтому компания разрабатывает для него чехол с аккумулятором

Корпорация Apple не перестает удивлять фанатов и индустрию, преподнося новые сюрпризы практически с каждым выпуском iPhone. Как известно, в этот раз купертиновцы планируют выкатить тонкий iPhone 17 с приставкой Air, который задаст очередной модный тренд в мире смартфонов.

К сожалению, сокращение толщины девайса не прошло без последствий. Посаженный на диету iPhone, очевидно, похудел в первую очередь за счет снижения габаритов аккумулятора. В полном соответствии с законами физики, это привело к снижению запасаемой им энергии и сокращению времени автономной работы.

Внутренние тесты показали, что только 60-70% пользователям достаточно заряда аккумулятора iPhone 17 Air при использовании его в течение 24 часов. Последний отчет The Information не указывает точную емкость батареи, но MacRumors говорит о невозможности новинки в этом отношении конкурировать с обычными iPhone.

В современных условиях, когда пользователи избалованы высокоамперными АКБ в смартфонах, подобное решение может вызвать неоднозначную реакцию. Но Apple не была бы собой, если бы не обернула ситуацию в свою пользу. По предварительной информации, компания планирует выпустить чехол со встроенным аккумулятором, который будет дополнительно подпитывать iPhone 17 Air.

Многие отмечают забавность того факта, что смартфон, изначально задуманный быть тонким, с чехлом превращается в довольно массогабаритную конструкцию. Выход iPhone 17 Air ожидается в сентябре вместе с остальным модельным рядом iPhone 17.