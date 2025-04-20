Компания выложила на своем сайте слайд с мистической Radeon RX 9070 GRE XT

С момента выхода Radeon RX 9070 / XT прошло почти 2 месяца. Данный срок довольно мал, чтобы начать сетовать на AMD за задержку выпуска новых видеокарт Radeon RX 9000. Вряд ли дело ограничится только парой обозначенных моделей, так что энтузиасты продолжают ждать выхода новинок.

О том, что работа над ними в стенах AMD идет полным ходом проинформировала компания Acer, причем своеобразными способом. На сайте ее шведского подразделения появилось изображение, на котором запечатлена еще не вышедшая и не анонсированная видеокарта Radeon RX 9070 GRE XT в исполнении Acer Nitro.

По какой-то причине Acer решила добавить к названию приставку GRE, хотя официальное наименование данной версии — Acer Nitro Radeon RX 9070 XT. Radeon RX 9070 GRE действительно скоро появится и будет иметь заметно меньшее количество потоковых процессоров, чем Radeon RX 9070.

Таким образом, появление именно варианта с индексом GRE XT выглядит маловероятным. Но если это произойдет, то AMD может запутать некоторых пользователей подобным неймингом. В любом случае, данная утечка еще раз подтверждает приближение выхода Radeon RX 9070 GRE.

Энтузиасты шутят о том, когда может появиться Radeon RX 9070 GRE XTX NITRO AI MAX +, как бы отмечая несколько перегруженный метод именования видеокарты, изображенной на слайде.