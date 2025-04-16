Компания не желает допустить массового распространения информации о производительности данных видеокарт

Сегодня состоялся официальный анонс видеокарт GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, которого так ждали геймеры с ограниченным бюджетом. К сожалению, новая линейка не принесла с собой прироста объема видеопамяти, что было бы кстати, поскольку системные требования игр растут.

Портал Hardware Unboxed подверг критике политику NVIDIA в отношении того, как она представляет публике среднебюджетные карты. Если GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070, вышедшие практически за один месяц, получили полноценные анонсы, то в случае с GeForce RTX 5060 / Ti яркого события не произошло.

Фактически, NVIDIA сконцентрировалась только на освещении GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM, которая не имеет проблем с современными тяжелыми играми, используемыми в обзорах видеокарт. GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти, очевидно, будет показывать себя далеко не в лучшем свете. Вполне вероятно, что она будет просто уничтожена в тестах, а это NVIDIA не приветствует.

Тоже самое относится к GeForce RTX 5060, с дополнением о размазанности ее релиза. На проведенном NVIDIA брифинге было указано, что компания не успевает с GeForce RTX 5060. В Hardware Unboxed отметили нелепость данного высказывания, ведь четыре топовые версии GeForce RTX 5000 производитель GPU успел выкатить в довольно сжатые сроки.

Значительный временной разрыв между анонсом и выпуском GeForce RTX 5060 и прочие нюансы намекают на то, что NVIDIA открещивается от видеокарты и не желает привлекать к ней внимание, как и в случае с GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ. Компания старается избежать массового наплыва негативных обзоров, делая выход GeForce RTX 5060 не слишком заметным для потенциальных пользователей.

В результате, 16 апреля блогеры и технические издания начнут публиковать материалы, касающиеся единственной модели — GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, так как по указке NVIDIA вендоры не стали отправлять рецензентам варианты GPU с 8 ГБ VRAM. В противном случае графики производительности с участием последних могли бы, мягко говоря, удивить многих геймеров.