Стоимость обеих вариаций GeForce RTX 5060 Ti оказалась ниже, чем у предшествующей линейки

Ресурс Videocardz.com торжественно заявляет, что NVIDIA официально анонсировала новейшую линейку графических ускорителей GeForce RTX 5060 Ti. Калифорнийский производитель не стал жадничать и снизил цены относительно предыдущего поколения.

Как сообщается, GeForce RTX 5060 Ti представлена по MSRP, равной $379 за вариант с 8 ГБ видеопамяти и $429 за модель с 16 ГБ. Вместе с тем массовая GeForce RTX 5060, имеющая 8 ГБ VRAM, будет предлагаться за $299.

Таким образом, обе GeForce RTX 5060 Ti оказались дешевле, чем аналоги из GeForce RTX 4000-й серии. При этом GeForce RTX 5060, к сожалению, не предложила более выгодных финансовых условий и стоит столько же, сколько GeForce RTX 4060.

В результате получается, что GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ выгоднее прошлого поколения на 5,28%. Версия на 16 ГБ в этом смысле получилась еще более привлекательной, так как она на 16,3% дешевле, чем GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ.

Предварительный прогон GeForce RTX 5060 Ti в 3DMark показал 20%-й прирост относительно предшественницы. Впрочем, игровые тесты подоспеют со дня на день, и тогда станет ясен реальный расклад сил. Согласно расписанию выхода видеокарт, GeForce RTX 5060 Ti появится на полках магазинов уже завтра, а GeForce RTX 5060 придется ждать до мая.

По мнению многих энтузиастов, малый объем VRAM может сыграть заметную роль в показателях производительности новых карт. Кроме того, он может ограничивать раскрытие потенциала среднебюджетных GPU Blackwell по мере роста требований игр.