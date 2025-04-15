Пользователи сообщают, что апгрейд ПО до One UI 7 сопровождается сбоями экрана блокировки.

7 апреля компания Samsung начала глобальное развертывание One UI 7 по миру, и первыми устройствами, которые ее получили, стали Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Согласно плану в последующие недели обновление должно было раскатываться дальше, на другие регионы и устройства.

One UI 7 на базе Android 15 предусматривает заметные изменения в интерфейсе и внедрение более продвинутых опций по кастомизации с применением ИИ-функций. К сожалению, Samsung пришлось приостановить распространение обновления, ссылаясь на предоставление владельцам устройств лучшего пользовательского опыта, а также указывая на технические ошибки.

Пользователи были в восторге, когда компания после большой задержки и выпуска шести бета-релизов One UI 7, наконец, выкатила её финальную версию. Но разбивать шампанское оказалось рано, поскольку Samsung всего через несколько дней закрыла доступ к новой прошивке.

Данный факт был замечен известным инсайдером Ice Universe, сообщившим о том, что в Корее наблюдаются проблемы при установке One UI 7 на Galaxy S24. По словам пользователей, после обновления смартфон невозможно разблокировать. Samsung планировала дальнейший софтверный апгрейд большего количества устройств, но ей пришлось отложить его.

Согласно информации с корейских форумов, сбой экрана блокировки был замечен на вариациях Galaxy S24, оснащенных процессором Exynos 2400. Samsung решила действовать оперативно и полностью удалила файлы OTA-обновления со своих серверов, не полагаясь на выпуск патча для исправления бага.

К настоящему моменту южно-корейский гигант не сделал официального заявления относительно случившегося. Вероятно, пользователям придется подождать, пока не выйдет исправленная версия One UI 7, если они хотят обновить свой девайс.