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Razg0n
DIY Repair Hour рассказал о возгорании RTX 4070 из-за блока питания без защиты от перегрузки по току
Функция защиты OCP не была реализована в БП, что не позволило ему отключиться при возникновении неисправности

Ремонтнику и по совместительству блогеру Patryk с ютуб-канала DIY Repair Hour попала в руки видеокарта Palit GeForce RTX 4070, которая заметно повредилась вследствие термического воздействия. Как сообщается, карта стала такой не вследствие пожара или стихийного бедствия, а из-за возникновения проблемы с разъемом питания, когда она находилась в ПК.

Ремонтник узнал, что блок питания изначально предназначается для питания майнинговых установок и не обладает технологией защиты от перегрузки по току (OCP). Поэтому, когда возникла проблема с разъемом, БП не отключился, что вызвало значительный рост силы тока и обширный прогар видеокарты. Пользователь смог опознать неисправность по характерному запаху гари.

Patryk определил, что возгорание определенно началось с разъема питания или где-то рядом. Это еще раз подтверждает спорность конструкции 16-контактного коннектора. Однако, если бы блок питания был оборудован базовыми функциями защиты, включая OCP, то распространение тепловой энергии удалось остановить на раннем этапе. Сейчас же мы можем наблюдать отсутствие даже остатков разъема, настолько интенсивным было возгорание.

Учитывая характер повреждений, восстановить работоспособность видеокарты, очевидно, не представлялось возможным. Работа ремонтника состояла в том, чтобы сохранить уцелевшие детали, оставшиеся на печатной плате. Как выяснилось, наиболее дорогой компонент в лице графического процессора оказался исправным.

Другие компоненты также удалось сохранить, поскольку они располагались вдали от прогара. Среди них значатся чипы памяти, дроссели подсистемы питания, микросхема BIOS и пр. В целом вывод таков, что БП в ПК должен соответствовать требованиям безопасности, чтобы свести вероятность возникновения подобных случаев к минимуму.

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#geforce #rtx #блок питания #4070
Источник: tomshardware.com
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