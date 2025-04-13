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Razg0n
Radeon RX 9070 XT сравнили в играх с GeForce RTX 5070 Ti в режиме растеризации и с включением RT
Архитектура RDNA 4 превосходит RDNA 3 и приближается по технологичности к решениям NVIDIA

Radeon RX 9070 XT вышла для борьбы с GeForce RTX 5070 Ti, стоя дешевле нее на $150. В иерархии GPU она не является флагманом, а располагается на уровне Radeon RX 7900 GRE, то есть чуть выше Radeon RX 7800 XT.

В новой серии AMD прокачала чип, установив Infinity Cache не на отдельных чиплетах, а в монолитном кристалле графического процессора. Блоки Compute Units также прокачали, улучшив их работу с трассировкой лучей. Теперь они способны обрабатывать в 2 раза больше пересечений с box'ами и треугольниками за такт. Кроме того, box'ы теперь строятся по иному алгоритму.

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Также в RDNA 4 обработка лучей может производиться вне очереди, а переход с BVH 4 на BVH 8 дает существенную экономию VRAM. В сравнении с RDNA 3 заявляется о 40%-ном преимуществе новой архитектуры в растеризации и о 70%-ном в трассировке лучей.

i2HARD решили на деле оценить возможности Radeon RX 9070 XT, протестировав ее в современных играх и сравнив с идеологической предшественницей в лице Radeon RX 7900 GRE и топом прошлого поколения Radeon RX 7900 XTX. Со стороны "зеленого" лагеря для участия в тесте была привлечена GeForce RTX 5070 Ti.

В Cyberpunk 2077 в разрешении 1440p на высоких настройках и без активации трассировки лучей Radeon RX 9070 XT оказалась практически равна Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 5070 Ti с отставанием от них всего на пару кадров. В Spider-Man 2 ситуация повторилась, но тут Radeon'ы на несколько FPS обошли GeForce RTX 5070 Ti. Radeon RX 9070 XT сумела обойти Radeon RX 7900 GRE на 39,7%, что согласуется с заявлениями AMD.

В целом в большинстве игр без RT Radeon RX 9070 XT была примерно равна GeForce RTX 5070 Ti. Кое-где "зеленая" видеокарта была быстрее. Например в Kingdome Come Deliverance II она превзошла "красную" новинку на 11,7%. В то же время в Assassin’s Creed Shadows Radeon RX 9070 XT выдала на 16,9% больший FPS.

Далее i2HARD перешли к тяжелой артиллерии, запустив карты в играх с активацией трассировки лучей. В идущей первой Indiana Jones and the Great Circle была выявлена слабая оптимизация данного тайтла под GPU AMD. Radeon RX 9070 XT продемонстрировала 37 FPS, а GeForce RTX 5070 Ti — 61 FPS. Причем дело здесь не в оптимизации драйверов, так как Radeon RX 7900 GRE и 7900 XTX также выступили неважно.

Более оптимизированный Cyberpunk 2077 показал реальный расклад сил. Включение RT привело к падению производительности Radeon RX 9070 XT на 56%, а GeForce RTX 5070 Ti просела на 53%. FPS на Radeon RX 7900 GRE и 7900 XTX снизился на 63% и 64% соответственно. В Spider-Man 2 фреймрейт рухнул одинаково на 42%, что на Radeon RX 9070 XT, что на GeForce RTX 5070 Ti.

Средний пресет RT в Alan Wake 2, включающий в себя трассировку пути, привел к падению FPS на Radeon RX 9070 XT на 67%. В свою очередь GeForce RTX 5070 Ti тут просела на 54%. То есть при тяжелых настройках RT новая видеокарта от AMD просаживается сильнее, чем при более простых.

В среднем в играх с трассировкой лучей Radeon RX 9070 XT оказывается на 13% медленнее GeForce RTX 5070 Ti. Причем в половине из них последняя заметно быстрее. Что касается FSR 4, то его поддержка присутствовала лишь в 4 проектах из 13. В сравнении с FSR 3 наблюдается существенная прибавка в качестве изображения. FSR 4 в целом близок DLSS CNN и Transformer, а иногда даже опережает их в некоторых моментах.

Андервольт на -75 мВ позволил понизить TDP Radeon RX 9070 XT на внушительные 99 Вт, с 330 до 231 Вт, причем без потери в производительности. Разгон увеличил TDP на 33 Вт и дал всего 4% дополнительных FPS. По итогам тестирования был сделан вывод, что если по стоимости новинка будет дешевле, чем GeForce RTX 5070 Ti, а не равна ей, как сейчас, то она будет вполне конкурентоспособной.

#amd #radeon #видеокарта #бенчмарк #9070 xt
Источник: youtube.com
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