Известный итальянский бренд теряет позиции на рынке премиальных автомобилей

Итальянский бренд Maserati в последние годы испытывает значительное снижение активности покупателей. В прошлом году объем продаж автомобилей данной марки рухнул на внушительные 57%. И теперь стало известно, что в первые три месяца 2025 года продажи сократились еще на 48%.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Всего за первый квартал было реализовано 1700 автомобилей. В октябре 2024 года компания пригласила на пост генерального директора Санто Фичили, который должен возродить бренд. По заявлению нового главы, текущий спад — это часть плана по реорганизации Maserati. А повышение прибыльности будет заметно только в 2026 году.

В интервью Autocar Фичили рассказал о грядущих изменениях. Они включают в себя создание новой команды внутри компании, восстановление отношений с разочарованными дилерами, а также существенное снижение расходов. Гендиректор признал, что Maserati настиг маркетинговый провал и указал на готовность снижения цен для сохранения конкурентоспособности.

Данный план может измениться в связи с вводом пошлин Трампа. Ранее стало известно об привлечении Stellantis консалтинговой фирмы McKinsey and Company для оценки ее будущего и родственной Alfa Romeo. Это породило волну слухов об их продаже.

Показатели Maserati являются одними из худших в концерне. В 2024 году компания продала всего 11 300 автомобилей. Даже Ferrari смогла ее обойти, несмотря на более высокую стоимость их ТС. В сравнении с 1-м кварталом прошлого года цифры продаж Stellantis в 1-м квартале 2025 года значительно просели. В Северной Америке, Китае и Индии они упали на 20%.