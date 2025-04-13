Стоимость новинки может достигать немалых $895

Геймеры с ограниченным бюджетном ожидают появления средне-производительной GeForce RTX 5060 Ti, которая предложит достаточный FPS в 1080p в последних ААА-играх и должна стоить значительно дешевле, чем GeForce RTX 5070.

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Однако похоже, что надежды игроков могут разбиться о суровую реальность. Так, GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ уже начала появляться у немецких ритейлеров, но ее стоимость мягко говоря далека от MSRP в $399.

Согласно ранним прайс-листам, цена самой дорогой из 16 ГБ версий новинки составляет внушительные $895, что превышает рекомендованную цену в $499 на 79%. Самая дешевая модель в исполнении ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual стоит немалые €587 или $666. Без НДС это составляет $555, что довольно близко к рекомендованной цене GeForce RTX 5070 в $549.

В итоге на старте продаж GeForce RTX 5060 Ti может удивить многих, не готовых к большим цифрам. В этом плане она может пересекаться c GeForce RTX 5070. Конечно, со временем цены вероятно упадут, но на первых порах геймерам придется смириться с ситуацией, либо же выбирать GeForce RTX 4060 Ti, которая присутствует в магазинах и стоит дешевле.

Если через пару дней мы действительно увидим нечто подобное, то на этом фоне GeForce RTX 5070 уже начинает выглядеть вполне приемлемым вариантом за свои деньги. Так или иначе, GeForce RTX 5060 Ti не сразу займет место GeForce RTX 4060 Ti с точки зрения ценообразования.