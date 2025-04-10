Свободное ПО позволяет запускать современные игры на устаревших GPU

С выходом нового поколения игр с неотключаемой трассировкой лучей многие геймеры взгрустнули, так как их все еще высокопроизводительные видеокарты оказались за бортом. Однако энтузиасты из экосистемы Linux совершили настоящий подвиг, заставив устаревшие GPU крутить новые тайтлы, включая Indiana Jones and the Great Circle.

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Как известно, в свободной ОС графические ускорители AMD взаимодействуют с играми посредством драйвера Mesa RADV (Radeon Vulkan). Энтузиасты смогли добиться того, чтобы он обеспечивал программную эмуляцию трассировки лучей на оборудовании, не располагающем необходимыми для RT аппаратными ресурсами.

В результате один из последних тяжелых AAA-хитов со вшитой RT в лице Indiana Jones and the Great Circle начал запускаться на GPU GFX8-10, то есть на Radeon RX 400 / 500 (GFX8), Vega 56 / 64, Radeon VII (GFX9) и Navi (GFX10). Технически ничто не мешает запустить игру на Radeon R9 285, R9 380, R9 385, R9 Nano, R9 Fury / X, ранних APU Ryzen и APU Carrizo, так как они относятся к GPU GFX8-GFX9.

Как сообщает Natalie Vock, сотрудничающая с Valve для поддержки Radeon в Linux: «Геймеры смогли играть в Indiana Jones and the Great Circle с параметром RADV_PERFTEST=emulate_rt на GFX9/GFX10. При этом производительность была вполне приемлемой. Так что следует включить в RADV эмуляцию RT по умолчанию, чтобы данная игра была доступна для владельцев видеокарт с GPU GFX8-10».

Соответствующее изменение добавлено в версию Mesa 25.1-devel. По сообщениям ПК-игроков, новая опция действительно работает хорошо. Для сравнения, та же Quake II RTX идет на Radeon RX 480 с 20 FPS при включенном FSR.