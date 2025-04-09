Люфт позволяет снизить уровень износа разъема

С момента появления разъема 12V-2x6 пользователи то и дело сталкиваются с его оплавлением. На этом фоне сборщики ПК начали выражать обеспокоенность тем, что 16-контактный разъем в кабелях от БП Corsair имеет люфт клемм.

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Компания в ответ призвала не волноваться, так как всё под контролем и зазор предусмотрен заводской конструкцией 12V-2x6. Это было сделано для возможности выравнивания штырьков и тем самым сокращения эффекта их износа, что подтверждается исследованиями Corsair.

Некоторые могут посчитать не совсем логичным наличие свободного хода клемм в коннекторе, проводящем высокую мощность. Однако это необходимо для компенсации несостыковок и смещений. Подвижность контактов снимает напряжения, которые могут возникать при подключении 12V-2x6. В результате образуется более плотный контакт.

Если сделать конструкцию жесткой, то постоянное присоединение и отсоединение 12V-2x6 приведет к его нежелательному износу, сократив срок службы. Рентгеновский снимок, приведенный экспертом Corsair Джонни Гуру, показывает, что неидеальная расстановка штырьков в колодке в итоге не оказывает влияния на надежность контакта.

Кабели для БП Corsair от всех трех поставщиков имеют зазор в 0,25–0,55 мм, включая более толстые версии с индивидуальной оплеткой. Так что это целенаправленный шаг, направленный на повышение надежности соединений и снижения риска оплавления 16-контактных разъемов.