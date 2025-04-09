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Razg0n
PowerColor представила полностью белую Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White
Она сможет отлично сочетаться с белыми сборками ПК

Компания PowerColor, являющаяся одним из основных производителей видеокарт от "красного" лагеря, представила свою новую модель в лице Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White. Как заявляет компания, серия Spectral White отныне доступна любителям топовых исполнений GPU.

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Новинка порадует геймеров, не равнодушных к тому, чтобы эстетическая часть ПК также была на высоком уровне. Видеокарта выполнена практически полностью в белом цвете, а значит как нельзя лучше будет смотреться в белых корпусах с прозрачными панелями.

В отличие от многих псевдо-белых версий, Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White имеет в том числе покрашенные в светлые оттенки текстолит, кожух радиатора, сам радиатор, бэкплейт, и даже панель с портами вывода изображения.

Кроме того, в хвостовой части карты PowerColor разместила RGB-подсветку, которую можно синхронизировать с остальной системой. С точки зрения технических характеристик данная версия идентична Radeon RX 9070 XT Red Devil в темном цвете.

Она имеет мощную систему питания, готовую к оверклокингу и двойной BIOS, переключающий тихий режим и режим OC. Кроме того, здесь наличествуют: термопаста с фазовым переходом Honeywell PTM7950, повышающая теплопроводность; 12-слойная печатная плата, содержащая 56,9 г меди для обеспечения стабильной подачи питания и поддержки целостности сигналов, а также тихая система охлаждения, рассчитанная на создание плотного воздушного потока без шума.

#radeon #видеокарта #powercolor #rx 9070 xt #red devil
Источник: techpowerup.com
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