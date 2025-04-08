Эксперт провел анализ плат и систем охлаждения GeForce RTX 5090 от брендов ASUS, MSI, Gigabyte и Palit и рассказал об их технических особенностях

Знаменитый ремонтник и по совместительству блогер VIK-on проанализировал GeForce RTX 5090 от разных брендов и изложил свое мнение. Согласно ему, версия Founders Edition имеет преимущество в виде компактной высокопроизводительной двухслотовой системы охлаждения, способной отвести 600 Вт мощности.

Ее минусами являются спорные "марлевые" термопрокладки, которые не совсем ужасны, но могли бы быть и получше. Они выделяются на фоне общей топовости карты (применение жидкого металла, защита от протечек).

Также в FE установлены не лучшие DrMOS, как было в предыдущих линейках GeForce. Всего на 50 А. Поэтому GeForce RTX 5090 Founders Edition — это уже не тот топ, что раньше, и конкуренты его обгоняют.

Что касается Palit GameRock, то здесь было замечено довольно дешевое исполнение системы охлаждения. Термопрокладки толстые, испарительная камера маловата по размерам, и ее площади недостаточно для обеспечения полного контакта с чипами памяти.

Это призваны исправить пластины, припаянные к камере, но они тонковаты и передают тепло не очень эффективно. По конструкции плата Palit GameRock практически идентична Founders Edition. Здесь имеется в виду компонентная база, а не габариты текстолита. Имеют место быть тот же ШИМ-контроллер и те же DrMOS на 50 А.

В отличие от Palit GeForce RTX 5090 GameRock, версия MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM имеет фазовый переход, а не термопасту. Но тут также присутствуют пластины для охлаждения памяти, хотя термопрокладки при этом тоньше.

По компонентной базе MSI SUPRIM повторяет Palit GameRock. Также можно добавить, что владельцы версии SUPRIM LIQUID с заводской СЖО могут сменить последнюю на систему охлаждения от воздушного варианта.

Идущая далее Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC отличилась тем, что в ней производитель применил исключительно жидкие термопрокладки. Причем довольно обильно, из-за чего часть вещества заходит под VRAM.

В долгосрочной перспективе подобное может отразиться на стабильности работы карты не лучшим образом. Кроме того, налицо сомнительное качество нанесения прокладок. На некоторых элементах они присутствуют лишь частично.

В следующей на очереди ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming снова видны пластины для памяти, но термопрокладки такие же тонкие, как и у MSI SUPRIM. Однако вместо фазового перехода нанесена обычная термопаста. Также вместо DrMOS Monolithic MPS распаяны Vishay SiC. Как замечал VIK-on, карты с SiC'ами чаще попадают в сервис. В целом, Palit, Gigabyte и ASUS TUF — это почти одно и тоже.

И последняя в списке ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral — это та видеокарта, которая действительно привлекает внимание. О том, что это топ, говорят использование 80-амперных DrMOS Monolithic MPS вместо 50-амперных и наличие системы отслеживания неполадок 12-контактного разъема питания.

Кроме того, между GPU и испарительной камерой есть фазовый переход. И пусть пластины для памяти никуда не делись, они значительно толще, чем в предыдущих случаях.

В итоге VIK-on заключил, что королем среди GeForce RTX 5090 является ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral. Остальные версии ей уступают, и они мало чем отличаются друг от друга, включая Founders Edition. Однако FE может сгодиться для тех, кому нужен тонкий вариант для компактной сборки.

Разумеется, существуют и другие вендоры, например Zotac, но там, вероятно, всё тоже самое, так как это массовый производитель. Возможно, Colorful Vulkan сможет выделиться.

Также сегодня стало известно о том, что Galax GeForce RTX 5090D HOF побила почти все рекорды в 3DMark, установленные видеокартами с одночиповыми GPU. Данное событие говорит о её внушительном потенциале, реализованном явно не без помощи применения топовых компонентов.