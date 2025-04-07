Падение фондового рынка рынка США спровоцировало криптодамп с ликвидацией позиций трейдеров на значительную величину

Всего 2,5 месяца назад BTC стоит дороже $105 000, но на текущий момент его цена рухнула более, чем на четверть до примерно $75 000. Глядя на график первой криптовалюты можно отметить, что он вошел в локальную медвежью фазу, а его дальнейший паттерн будет определяться поведением индекса SnP500 и возникновением макроэкономических событий.

Причиной падения BTC стала штормовая ситуация на американском фондовом рынке, возникшая вследствие изменений в экономико-политической жизни США, включая введение высоких импортных пошлин. Некоторые смогли предвидеть надвигающий дамп, например Уоррен Баффетт, который ранее активно избавлялся от взлетевших акций.

Инвесторы встретили глобальное падение цен с радостью, ведь это возможность пополнить свой капитал значительно подешевевшими активами. Однако трейдеры, в том числе и криптовалютные, были не столь оптимистичны, по крайней мере в отношении своих торговых стратегий.

Доказательством этому является тот факт, что за последние сутки на крипторынке было суммарно ликвидировано позиций на 1,2 млрд долларов. Больше всего пострадали так называемые "лонгисты", уверовавшие в скорый разворот BTC и его полёт вверх. Они лишились внушительных 1,2 млрд долларов. В тоже время "шортисты" также потеряли 202 млн.

На Bitcoin пришлось почти 34% ликвидаций, на Ethereum — 29%. Остальные криптовалюты показали меньшие цифры. Например, на долю Solana, занявшую 3-е место, пришлось всего 5% потерь трейдеров.

За последние 15 лет индекс SnP500 стремительно взлетел в 5 раз, и его график начал обретать параболическую форму. В подобных условиях вероятность возникновения коррекции была довольно высокой. И хотя многих она настигла врасплох, для приверженцев фундаментального анализа падение рынков не стало неожиданностью.