Программный апгрейд позволил существенно повысить скоростные характеристики видеокарты

Геймеры-старожилы в курсе о том, что ранее многие предфлагманские видеокарты легким движением руки можно было превращать в полноценные топы одним лишь обновлением BIOS. К сожалению, в последнее время имеет место тенденция к закрытию данной возможности со стороны производителей GPU.

Но похоже, что программный апгрейд снова вернулся, поскольку сообщество PC Games Hardware смогло осуществить данную процедуру с Radeon RX 9070, перепрошив её в Radeon RX 9070 XT. И да, прибавки количества потоковых процессоров это не дало, но позволило повысить частоты и TGP (Total Graphics Power).

В результате Radeon RX 9070 получила способность к более серьезному разгону. Энтузиасты не преминули возможностью оверклокнуть карту и оценить результаты в 3DMark, что и было сделано. По итогам тестов Radeon RX 9070 с новым BIOS сумела показать на 15-20% большие цифры, чем в заводском состоянии.

По производительности прошитая и разогнанная Radeon RX 9070 превосходит референсную версию Radeon RX 9070 XT. Хотя некоторые режимы, включая ULPS (Ultra Low Power State) могут работать некорректно, с определенными оптимизациями видеокарта становится стабильной.

Также следует заметить, что модифицировать Radeon RX 9070 желательно BIOS'ами от тех Radeon RX 9070 XT, которые имеют на борту два разъема 8-pin, а не три. Иначе видеоадаптеру может не хватить мощности, на фоне чего может возникнуть нестабильность его работы.